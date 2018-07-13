12 сотрудников российских спецслужб обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в США

В пятницу федеральное Большое жюри присяжных обвинило 12 сотрудников российских разведслужб во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, сообщил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, передает «Голос Америки».

«11 ответчиков по делу обвиняются в сговоре по взлому компьютеров, краже документов и их последующей публикации в интернете с целью вмешательства в выборы, – заявил Розенстайн. – Еще один российский офицер –12-ый ответчик по делу – обвиняется в организации внедрения в компьютеры организаций, которые занимались проведением выборов, включая комиссии штатов по проведению выборов, губернаторов штата, а также компании, которые поставляли программное обеспечение для проведения выборов».

Согласно заключению, обвиняемые работали в двух подразделениях Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В результате расследования, следственная группа во главе с спецпрокурором пришла к выводу, что эти подразделения активно участвовали в осуществлении киберопераций по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году

«Обвиняемые получили доступ к электронной почте сотрудников и добровольных помощников, работавших во время президентской избирательной компании в США, включая председателя избирательной кампании (Демократической партии), еще в 2016 году. Они также взломали компьютерную сеть Комитета по выборам в Конгресс и Национального комитета Демократической партии США», – сказал Розенстайн.

Сотрудники ГРУ обвиняются в том, что скрытно отслеживали компьютеры, внедрили сотни файлов, зараженных компьютерными вирусами, и похитили сотни электронных писем и других документов.

По данным расследования, в результате их действий были созданы фиктивные личные страницы в социальных сетях, включая ‘DCLeaks’ и ‘Guccifer 2.0. «Они использовали эти аккаунты для распространения информации, в частности, похищенные электронные письма и другие документы, начиная с июня 2016 года», –отметил заместитель генпрокурора.

В ходе пресс-конференции заместитель генпрокурора Род Розенстайн сообщил, что участники преступного сговора использовали скрытые сети и криптовалюту с целью скрыть свою связь с Россией.

В ходе расследования было обнаружено, что обвиняемым удалось получить доступ к контактам более 500 тысяч избирателей.

Розенстайн заявил, что в обвинительном заключении не выдвигаются обвинения в совершении преступления и попытках повлиять на результат выборов каким-либо американским гражданам. Замгенпрокурора также подчеркнул, что документ не содержит утверждений, что действия российской разведки повлияли на результаты выборов в США.

Заместитель генпрокурора США заявил, что президент Трамп был проинформирован о содержании обвинительного заключения.