Звучит красиво: поможет ли электронная кредитная платформа развитию предпринимательства?

Для упрощения доступа предпринимателей к заемным кредитам министерством экономики была создана электронная кредитная платформа. Данный инструмент, как говорят в министерстве, позволит ускорить процесс рассмотрения и получения кредитов с госгарантией и обеспечит прозрачность процесса. Благодаря платформе планируется минимизировать негативные последствия, которые пандемия нанесла многим секторам экономики. При подаче заявки на получение кредита, данный ресурс автоматически определяет, относится ли сфера деятельности предпринимателя к видам экономической деятельности, пострадавшим от пандемии.

Напомним также, что на днях был утвержден Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства и разработаны новые механизмы. В частности, сейчас можно получить льготный кредит под 7% годовых на приобретение оборудования без залога имущества. Залогом считается само оборудование.

Кроме того, в сферах, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство, срок малых кредитов увеличен с трех до пяти лет, средних — с пяти до семи лет, а половина кредитного периода установлена в качестве льготного. Разработан и ряд других механизмов, направленных на поддержку предпринимательства.

Тем не менее, эксперты настроены не особо оптимистично. Так, председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что, по его мнению, создание электронной кредитной платформы и принятие новых правил не окажет какого-то существенного влияния на развитие предпринимательства в стране.

«Электронная платформа предполагает прозрачность, но как все будет работать на деле в условиях нашей страны, сейчас сказать нельзя. Неизвестен алгоритм, по которому она будет работать. Все красиво звучит, но результаты можно будет оценить где-то через год. Во-первых, доступ к электронным средствам связи есть далеко не у всех, речь в частности о фермерах. Во-вторых, к системе должны быть подключены все банки. И важен высокий уровень кибербезопасности, а у нас она хоть и довольно высока, но ее можно оценить где-то на 4 по 5-ти бальной шкале», – отметил он.

По его словам, с марта, то есть с начала пандемии, только каждому четвертому предпринимателю, подавшему заявку, банки выделили кредиты. Порядка 75% предпринимателей, как говорит эксперт, получили отказы, а это очень большая цифра. Говорить о доступе к кредитам в таких условиях не приходится.

Что касается оборудования в качестве залога, то Агаев отметил, что выдавать кредиты под такие условия банкам будет невыгодно.

«В регионах недвижимость редко выступала в качестве залога, скорее банки брали под залог золото. В целом кредиты в регионах выдавали нечасто, и новые правила этого не изменят. Например, предприниматель взял в кредит оборудование, которое выступает в качестве залога, а завтра его цех сгорел вместе с этим оборудованием, и тогда пропадет и залог. Конечно, имущество может быть застраховано, но все это связано с увеличением числа юридических процедур. Слишком много рисков и дополнительной работы для банков.

А вот то, что были увеличены сроки по выплате кредитов для ряда видов деятельности, положительный момент и он принесет свои плоды. Например, для того, чтобы развивалось виноградарство, нужно несколько лет, и без долгосрочных кредитов отрасль была под угрозой», – подчеркнул он.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что проценты по кредитам по-прежнему высоки, до 14%. Для многих предпринимателей – это слишком много, чтобы говорить о том, что можно ожидать развития бизнеса в стране.

«Помимо процентов бизнесу ведь еще необходимо платить налоги. Напомню, что официально инфляция в стране составляет 2-3%, а при такой инфляции и 10% годовых слишком много для бизнес кредитования. Высокие проценты можно объяснить или тем, что правительство ожидает девальвацию, или тем, что реальная инфляция в стране на порядок выше», – говорит он.

По его словам, основная проблема развития предпринимательства в стране — высокие процентные ставки и отсутствие долгосрочных кредитов. Он отметил, что надо учитывать, что практически любое производство 2-3 года не приносит прибыль. Есть сектора, в которых время даже важнее процентов, и без долгосрочных кредитов бизнес не может планировать свое будущее.

«Или же банки должны выступать инвесторами, а у нас они по старинке играют роль кассы. Впрочем, только банки нельзя во всем винить, ведь они сами находятся в непростом положении, не зная, что будет в перспективе», – говорит Джафарли.

Что касается электронной платформы, то он отметил, что сама идея создания электронной кредитной платформы неплохая, но в условиях Азербайджана не факт, что все будет функционировать так, как хотелось бы. По его словам, несмотря на то, что условия получения льготных кредитов улучшили, есть еще много над чем работать.

«Электронная платформа – это удобно, но это не что-то новаторское и не надо связывать ее с пандемией. Мир перешел на электронный режим работы уже лет 10 назад. Например, Тинькофф банк имеет только онлайн банкинг, у него нет отделений. Но, – подчеркивает Джафарли,– в нашей стране важно учитывать наши реалии. Например, многие фермеры наверняка вообще не знают об электронной кредитной платформе, а если и будут осведомлены о том, что она есть, не будут знать, как ей воспользоваться».