Наконец-то душа футбольных фанатов возрадовалась: на чемпионате Европы один за другим разгораются нешуточные баталии, голы сыплются как из рога изобилия, а интрига иных матчей закручена так, что ни один опытный фантаст подобного даже не придумает. Ведь украшение любого турнира – это сенсации. Предсказуемый чемпионат, известный заранее победитель, расклад по рейтингу ФИФА – ничего хуже для футбольного болельщика нет.

Но, казалось бы, меланхолично начавшийся групповой этап уступил место поистине гладиаторским сражениям и громким сенсациям. И если поражение голландцев от чехов кто-то и мог спрогнозировать, то вот вылет действующих чемпионов мира – французов уже в 1/8 финала вряд ли можно было ожидать. Причём соперник был не ахти – средненькая Швейцария, которая вышла из группы лишь третьей. Потрясение французов нетрудно представить: ведь все уже думали о четвертьфинальном сражении с Испанией. А теперь нужно отправляться домой восвояси, с пустыми руками.

Но если воспитанники Дидье Дешама повергли всех соотечественников в уныние, то вот победа «Nati» (сокращение от «Swiss national team») обрадовала не только швейцарцев. Как ни странно, но как показал опрос, проведённый в европейских странах, практически весь Старый Континент симпатизировал в понедельник вечером Швейцарии. Интересно, почему? Ведь такое практически невозможно. Симпатии, как правило, делятся между командами, если и не строго пополам, но всё же по-божески. А тут практически Франция против Европы. В чём же дело? Чем это французы не угодили остальным жителям континента, чем они так «отличились»?

Тут, наверное, ответ следует искать как в спортивной плоскости, так и в политической.

Во-первых, французы являются одними из основных претендентов на победу в любом турнире. А на Евро они вообще приехали в ранге действующих чемпионов мира. И не мудрено, что фанаты остальных сборных, которые тоже не прочь по окончании финального матча поднять над головой почётный трофей, не очень-то хотят видеть их оппонентами своих любимцев. Поэтому с Великобританией, Германией, Англией, Италией, Данией и даже Украиной всё понятно: им подавай более-менее приемлемую Швейцарию, нежели грозную Францию.

Во-вторых, большинство нейтрально настроенных фанатов, как правило, держат кулаки за заведомых аутсайдеров: если и не победят, то пусть хотя бы окажут достойное сопротивление, пусть адреналин бьёт через край! Будет на что посмотреть! На то мы и любим футбол. Поэтому в матче Франция – Швейцария, отдавая симпатии «Nati», болельщики фактически голосовали за зрелищность и интригу. И это ещё одна из причин подобного расклада симпатий.

Но, как мы уже отметили, есть в антифранцузских настроениях и политический подтекст, и он отнюдь не уступает спортивным аспектам, а может даже превосходит.

Да, всегда слышатся призывы не смешивать политику и спорт. Но одно дело призывы и теоретические выкладки, а другое дело практика. На практике это не всегда получается. И вряд ли у кого-то повернётся язык, например, корить азербайджанца за то, что он не является фанатом армянской команды или же спортсмена. Так вот, имидж Франции в последнее время изрядно потрёпан. Неоспоримый вклад в это внёс президент Эммануель Макрон. Особенно он отличился своими расовыми высказываниями и религиозной нетерпимостью. Ещё свежи в памяти европейцев его рьяная поддержка распространению карикатур на пророка Мухаммада и журнала «Charlie Hebdo», его перепалка с президентом Турции Эрдоганом, который пользуется большой популярностью, и не только в мусульманском мире. А ведь мусульман в Европе всё больше и больше. Да и не зацикленные на религиозном шовинизме последователи иных религий понимают, насколько французский лидер далёк от истины. А всё это, хотят этого спортивные функционеры или нет, отражается и в зеркале спортивных состязаний. Что доказал и опрос, проведённый накануне матча Франция – Швейцария. Жизнь – сплошное целое, словно песня. А песню то из слов не выкинешь.

P.S. Конечно, история спорта помнит гораздо более серьёзные баталии, когда мир раскалывался пополам. Достаточно вспомнить хотя бы матч группового этапа чемпионата мира 1998 года, когда лицом к лицу сошлись сборные США и Ирана. Но в том то и дело, что и тогда, и в большинстве подобных случаев, симпатии были и на той, и на другой стороне. А тут… Что скажешь, знатно отличилась Франция в последние годы, раз смогла вот так сплотить воедино огромную болельщицкую братию. Признаемся, подобное дано не каждому! Потому и звучит в Европе радостное «au revoir ma chère France!» (прощай моя дорогая Франция!).