Звездный шанс Армена Саркисяна

В политике выигрывает тот, кто, как правило, умеет дождаться своего звездного часа. Конечно, мы вовсе не намерены отнести армянского президента Армена Саркисяна к этой категории политиков, хотя бы по той простой причине, что пока никто в Армении серьезно не рассматривает его кандидатуру на пост лидера страна. Но российские СМИ уже пишут, что Ереван находится перед выбором, он должен или поддержать премьера Пашиняна или же президента Саркисяна.

Дело в том, что в настоящее время возникло весьма серьезное разногласие между президентом и премьером Армении по поводу освобождения от должности начальника генштаба армянской армии.

Заметим, что, когда мы писали эти строки, проблема еще не нашла своего решения: армянские СМИ только сообщили о том, что президент Армен Саркисян по поводу этого вопроса обратился в Конституционный суд Армении, и теперь стороны ждут соответствующего решения верховной судебной инстанции страны.

Но это не единственная интересная черта и интересное событие в политической биографии армянского президента. Этот человек, как только появился в большой политике, всем сразу же стало ясно: он ведет свою собственную игру.

Сперва все считали его ставленником, даже «человеком Сержа Саргсяна». Но как только человек с рюкзаком – революционер Пашинян стал набирать силу, и революция приняла необратимый характер, Армен Саркисян перешел в другой лагерь, начал показывать себя, как самостоятельный и независимый политик. И в последующие годы, когда ходили интенсивные слухи о том, что якобы Пашинян заменит его своим кадром, он смог все же удержаться у власти.

Сейчас появился новый, очередной шанс для Саркисяна. Но тут возникает интересный вопрос: а не обманывает ли интуиция армянского президента? Наверное, сам Саркисян в курсе этого.

Поэтому пока он ведет двойную игру: с одной стороны, не подтверждает решение премьера Пашиняна о начальнике генштаба и игнорирует заседание совета безопасности страны, с другой – прикидывается больным…

Мнение политических наблюдателей таково, что, если даже вопрос о начальнике генштаба решится в не пользу Пашиняна, все равно, премьер удержится у власти. Дело в том, что пока большинство населения поддерживает Пашиняна, и не только у генерала Оника Гаспаряна, но и у президента Саркисяна была возможность, как следует, убедиться в этом.

Дело в том, что на прошлой неделе армянская оппозиция обещала провести массовый и решающий митинг, но это им не удалось — массовый митинг провел Никол Пашинян.

По этой причине, политические аналитики не очень-то высоко оценивают шансы оппозиции. Все считают, что народ не пойдет за Кочарянами и Саргсянами.

Единственное, что еще могут сделать остатки карабахского политического клана под руководством Кочаряна и Саргсяна, это применить насильственные способы и средства, как это было в 2008 году и раньше. Мы не раз отмечали, что эти политические разбойники мастера в таких делах, и среднестатистический армянский избиратель еще не забыл «деяния» армянских национал-апостолов, т.е. национал-политиков.

Видимо политическая напряженность еще надолго сохранится в Армении. Но понятно одно: решающее, последнее слово остается за Россией. Если Кремль решит избавиться от Пашиняна, тогда национал-патриоты в Армении, как говорится, возьмут вверх. Но пока позиция Москвы такова, что должны выполняться требования ноябрьских и январских соглашений по карабахскому вопросу.

Заметим, что это весьма важный момент: выполнение требований этих соглашений во многом зависит от решимости и последовательности Кремля. Но тут стоит заметить, что многое еще зависит от Азербайджана и Турции. На прошлой неделе, на расширенной пресс-конференции президент Азербайджана весьма четко обозначил собственное видение проблемы: оставить прежнее правительство или менять его — дело самих армян, но они должны понять, что это никак не отразится на карабахской проблеме, т.к. Баку намерен сохранить не только все освобожденные районы, но расширить свое влияние и на оставшиеся под оккупацией, т.к. весь Карабах – Равнинный и Нагорный являются суверенными и неотъемлемыми территориями Азербайджана…