Злоключения газопровода «Северный поток 2»

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) утвердило новый список российских компаний и организаций, которые попали под санкции. Перечень довольно большой, но внимание привлекла корпорация «ВСМПО-Ависма». Она известна тем, что является мировым производителем титана. Этот легкий металл по большей части используется в производстве самолетов и в космической технике.

Еще совсем недавно в российской прессе определенного направления, а другой по большому счету там нет, писали в издевательском тоне, что пусть американцы посмеют внести «ВСМПО-Ависма» в санкционный список, тогда останутся без титана и без своей авиапромышленности. Отсюда делался на первый взгляд логичный вывод. Вoeing и иже с ним такого не допустят и российским производителям титана ничего не угрожает.

Еще когда только шли разговоры о санкциях и списках, корпорация «ВСМПО-Ависма» предупреждала российское руководство. «Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации». В Москве, как было отмечено, отмахнулись и посчитали, что не посмеют. И вот такой пассаж.

Конечно, в Белокаменной в очередной раз начали угрожать. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани, Москва не оставит без ответа введение новых санкций со стороны США против более 40 российских компаний. Более того, подчеркнул он, Россия сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном.

И вдруг, вроде бы вопреки логике и здравому смыслу титановая корпорация оказалась в санкционном списке и застывшие от удивления ответственные российские чиновники и подручные пропагандисты не могут выдавить из себя ничего членораздельного.

Разгадка довольно проста. В данный момент рынок гражданских самолетов находится в стагнации. Новых заказов практически нет или их очень мало. Уже оформленные заказы покупатели относят на более поздние сроки исполнения. Как следствие производство самолетов упало и такого количества титана просто не требуется. На ближайшее время вполне достаточно того, что могут поставить другие производители и с легкостью «ВСМПО-Ависма» оказалась в проскрипционном списке.

Проблема даже не в прямом ущербе, а то, что корпорация выпадает из динамично развивающегося рынка. Сегодня титан в большом количестве не нужен, но может понадобиться завтра, а вот с таким трудом завоеванное место занято другими производителями, и растолкать их очень непросто. Если вообще будет возможно. В американские черные списки относительно легко попасть, вот выйти из них очень сложно. Иногда на это требуются десятилетия.

Мы столь подробно рассказали об истории с «ВСМПО-Ависма», чтобы прозрачной представлялась эпопея с другой российской стройкой века — газопроводом «Северный поток 2».

Внесение в санкционный список в конце 2019 года остановило ее буквально на финише. Осталось уложить по дну Балтийского моря всего чуть более 200 км. В Москве точно не ожидали такого под занавес года и в один голос заявили, что сами достроят без всяких американцев, швейцарцев и всех прочих. Владимир Путин четко заявил на весь мир, что максимум весной следующего 2020 года газопровод будет достроен, так как в нем заинтересованы немецкие и другие европейские партнеры.

Последнее положение требует некоторого разъяснения, так как без него не очень понятно, почему в Германии этот газопровод считают чисто коммерческим.

Во-первых, в его прокладке используются немецкие трубы. Даже если они будут просто лежать на дне моря, они куплены, и за них заплачено.

Во-вторых, немецкие компании получают 13% годовых за то, что они предоставили «Газпрому» кредит на строительство «Северного потока 2». По российским данным только морская часть стоила $10 млрд. Немецким компаниям все равно будет газопровод достроен или нет, комиссионные за кредиты в любом случае идут и довольно значительные. «Газпром» платит, в Германии довольны.

В-третьих, трудоустройство тех, кто занимается строительством наземной части трубопровода, компрессорных станций, интерконнекторов. И за все это платит «Газпром». Кто же от такого откажется.

В-четвертых, в случае запуска «Северного потока 2» Германия получила бы самый дешевый газ в Европе. С учетом того, что в энергетике страна отказывается от угля и атомных электростанций в производстве электроэнергии ей нужно довольно значительное количество газа. С запуском газопровода Германия превратилась бы в крупнейший газовый хаб в Европе. Кроме того, немецкая химическая промышленность получила бы весомые конкурентные преимущества.

Не удивительно, что Берлин выступает против санкций, но фактически сделать ничего не может.

И вот в российской прессе радостно заговорили, что баржа «Фортуна» начала укладывать трубы на дно в немецкой экономической зоне. Однако, радость длилась недолго. Пришло сообщение, что «Фортуна» оставила место строительства в исключительной экономической зоне Германии и возвращается в немецкий порт Висмар. Что же случилось?

Все очень просто. Баржа в состоянии укладывать трубы только на глубине до 30 м. От немецкого берега такого расстояния нашлось только 2 км 600 м. Далее более глубоко, а оборудование баржи на таких глубинах работать не позволяет.

Есть более тяжелые обстоятельства. Участок с большими глубинами находится в эксклюзивной экономической зоне Дании. Копенгаген не может дать разрешения на укладку без международного страхования и без технической и экологической сертификации.

Вот здесь главная проблема. Американские ведомства весьма недвусмысленно предупредили, что все кто принимает участие в строительстве газопровода, его страховании и сертификации попадают под жесткие санкции с соответствующими последствиями.

Международные страхователи уже четко заявили, что не будут участвовать в проекте. Попытки найти российскую компанию окончились оглушительным фиаско. Самые крупные, имеющие выход на международный рынок, отказались по понятным причинам, а мелкие и однодневки не проходят датский фильтр.

Аналогично с сертификацией. Серьезная норвежская компания DNV покинула проект и объявила, что из-за американских санкций она такую сертификацию выдать не может. Найти другую довольно затруднительно, так как работа весьма специфическая и таких компаний относительно немного. Навряд ли они рискнут решиться на работу, после которой окажутся в американском санкционном списке.

В российской столице идет пропагандистское надувание щек и имитация бурной деятельности у датских и немецких берегов. Начальству докладывают, что делают все возможное, но вот американцы мешают.

Похоже, что в Москве начинают осознавать тщетность усилий по постройке газопровода. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Конечно же, это (санкции — авт.) способно осложнить (строительство — авт.). Но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

Что же остается? Быть заинтересованным.