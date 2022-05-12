Папа римский Франциск встретился в Ватикане с жёнами бойцов полка «Азов». Мужья Катерины Прокопенко и Юлии Федосюк держат оборону на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие уже более двух месяцев осаждают российские войска.

Жёны военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. «Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть», — сказала папе одна из украинок. Её слова приводит издание The Insider. Франциск ответил, что будет молиться за тех, кто находится на «Азовстали».

Прокопенко и Федосюк передали папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готовы сдать оружие в третье стране в случае эвакуации. По словам жён, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.

На аудиенции присутствовал издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Он спросил у понтифика, может ли тот приехать в Мариуполь. По словам папы, визит для спасения людей на украинской территории не будет проблемой.

7 мая Украина заявила об эвакуации из помещений «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей под эгидой ООН и Международного Красного креста. (svoboda.org)