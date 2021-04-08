Журналиста могут осудить, хотя ИВ Губы ничего не доказала

4 марта 2021 года Хачмазский районный суд принял иск, поданный главой Исполнительной власти Губинского района (в 168 км севернее Баку) Зияддином Алиевым в отношении бывшего регионального корреспондента Радио «Азадлыг», ныне независимого журналиста Джамиля Мамедли.

Суд признал Мамедли обвиняемым по ст. 147-2 (клевета о совершении тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) УК. Журналист отверг обвинения, назвав их надуманными и имеющими цель наказать за его профессиональную деятельность (https://www.turan.az/ext/news/2021/4/free/Social/ru/2734.htm/001).

# решило выяснить, что стало причиной возбуждения судебного иска.

«Причиной судебного иска стало проведенное мною журналистское расследования, в результате которого мне удалось обнаружить факты вопиющей коррупции в исполнительной власти Губинского района», — сказал нам журналист. По словам Джамиля Мамедли, в Губинском районе в нескольких госучреждениях, находящихся в подчинении исполнительной власти, были созданы 200 рабочих мест. «На эти рабочие места якобы были приняты жители Губинского района. Но это была фикция чистейшей воды. Никто на работу так и не был взят. Просто на 200 человек были оформлены карточки по заработной плате. Деньги по этим карточкам получали коррумпированные чиновники. Но все тайное когда-нибудь становится явным. В управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре начато расследование данного факта. Я же со своей стороны встретился с пострадавшими и написал об этой истории. После этого глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев подал на меня в суд за клевету», — сказал нам Джамиль Мамедли.

Согласно статье 147 Уголовного кодекса Азербайджана клеветой является: распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета.

Мы решили выяснить, доказала ли исполнительная власть Губинского района «лживость» информации о том, что коррумпированные чиновники присвоили деньги, перечисленные на карточки граждан.

Для получения ответа мы обратились к первому заместителю главы исполнительной власти Губинского района Тариэлю Ибрагимову.

Как заявил нам Тариэль Ибрагимов, исполнительная власть не проводила проверкe информации по присвоению денег с зарплатных карточек граждан.

Согласно действующему законодательству, действующие на территории Азербайджана крупные государственные компании, а также организации, находившиеся в подчинении местных органов власти, должны предоставить информацию об образовавшихся вакансиях центрам DOST – Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения — юридическое лицо публичного права, созданное при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана. Это же агентство должно обеспечить заключение трудового договора с принятыми на работу.

# решило узнать, проводило Министерство труда и социальной защиты населения проверку информации о присвоении денег с карточек граждан. Как заявил пресс-секретарь Минтруда Фазиль Талыблы, его ведомство не проводило проверку информации о присвоении денег с карточек по заработной плате граждан в Губинском районе. «Это не наше дело», — сообщил пресс- секретарь.

По мнению адвоката Асабали Мустафаева, журналист Джамиль Мамедли может потребовать от суда прекратить рассмотрение выдвинутого в отношении его иска до завершения расследования, начатого Генпрокуратурой. «Хотя я не уверен в том, что суд примет это требование журналиста», — сказал нам Асабали Мустафаев.