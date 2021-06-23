Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель примет заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, исполняющего обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя, и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Как сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС, встреча состоится 24 июня в Брюсселе

Официальные лица обсудят возможности сотрудничества между ЕС и тремя странами в рамках политики Восточного партнерства.