Жоан Лапорта: «Уверен, Месси не останется в «Барсе», если выборы выиграю не я»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего клуба Лионеля Месси.

«Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем тягаться с другими командами, но деньги не руководят Лео.

Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Ему не нравился мистер Фрейша, ведь его совет директоров считает, что Месси не так уж и нужен команде. Но присутствие Лео дает 30% доходов клуба.

Однако у Месси тоже есть эмоции. Если он уйдет, наша жизнь не закончится на этом», – сказал Лапорта.

Президентские выборы в «Барселоне» пройдут 7 марта.

Срок действующего контракта Месси с клубом истекает летом. Неоднократно сообщалось, что футболист примет решение о своем будущем после разговора с новым президентом «Барсы». (sports.ru)