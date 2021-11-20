Кубинка Мавис Альварес в беседе с аргентинской газетой İnfobe рассказала, как 20 лет назад подверглась изнасилованию со стороны аргентинского футболиста Диего Марадоны.

По словам женщины, на тот момент ей было 16 лет, с Марадоной она познакомилась в 2001 году на Кубе, куда он прибыл для лечения от наркотической зависимости.

«Моя мама пришла ко мне в тот день в дом, где мы жили в Гаване. Диего не хотел открывать дверь в комнату. Мама постучала, а он не открыл. Он изнасиловал меня. Вот что случилось», – призналась потерпевшая.

Альварес утверждает, что провела около 2,5 месяца со спортсменом, за это время Марадона также подсадил ее на наркотики и спиртное.

Жительница Кубы подала в суд на близких к Диаего Марадоне людей, которые, как она считает, «были свидетелями таких ситуаций», но ничего не делали. Уголовное дело против легенды аргентинского футбола и еще пятерых человек находится у федерального судьи.

Напомним, нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности. При этом адвокат уверяет, что причиной смерти стала неквалифицированная медпомощь.