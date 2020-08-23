Жители Варшавы вышли на акцию в поддержку белорусской оппозиции

В Варшаве началась акция в поддержку белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».
Несколько сотен людей выстроились в шеренгу на Шленско-Домбровском мосту через Вислу в центре польской столицы, выражая таким образом поддержку протестующим в Беларуси.
Участники акции принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с требованиями отстранить от власти белорусского президента Александра Лукашенко.
На акцию также прибыл депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба, посещавший Минск в период президентских выборов.