Жители Варшавы вышли на акцию в поддержку белорусской оппозиции

В Варшаве началась акция в поддержку белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».

Несколько сотен людей выстроились в шеренгу на Шленско-Домбровском мосту через Вислу в центре польской столицы, выражая таким образом поддержку протестующим в Беларуси.

Участники акции принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с требованиями отстранить от власти белорусского президента Александра Лукашенко.

На акцию также прибыл депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба, посещавший Минск в период президентских выборов.

| 2020-08-23T23:04:05+04:00 23 августа 2020, 23:59|12345 (Пока оценок нет)
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