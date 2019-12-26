Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение, следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет, передает РИА Новости.
Желающие посмотреть, как солнечный диск закроет луна начали собираться возле здания катарской обсерватории на побережье Персидского залива с 5.30 утра. Сотрудники обсерватории и расположенного в этом же здании планетария Al Thuraya приглашали жителей эмирата, захватив с собой кофе или чай, полюбоваться на весьма редкое для этих краев явление — солнечное затмение, которое стало последним в 2019 году.
Солнечное затмение в Катаре стартовало на рассвете — в 6.17 утра (совпадает с мск). Сотрудники планетария раздавали специальные очки всем желающим поглядеть на «огненное кольцо», предупреждая о возможности потерять зрение, если смотреть на солнце в этот момент без защиты. Максимальная фаза затмения была видна в 6.36 утра, после чего затмение пошло на убыль, полностью солнце выйдет из лунной тени в 7.50 утра по местному времени.