Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение, следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет, передает РИА Новости.

Желающие посмотреть, как солнечный диск закроет луна начали собираться возле здания катарской обсерватории на побережье Персидского залива с 5.30 утра. Сотрудники обсерватории и расположенного в этом же здании планетария Al Thuraya приглашали жителей эмирата, захватив с собой кофе или чай, полюбоваться на весьма редкое для этих краев явление — солнечное затмение, которое стало последним в 2019 году.