Жители Сан-Франциско начали нанимать частных патрульных для борьбы с бездомными

В американском городе Сан-Франциско штата Калифорния сотрудники полиции перестали бороться с преступностью и большим количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с данной проблемой. Об этом сообщили на Fox News.

По данным телеканала, подобную меру противодействия могут позволить себе только обеспеченные горожане, остальным же приходится мириться с отсутствием чистоты и безопасности на улицах.

Отмечается, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует попросить у законодателей штата $1,4 млрд для решения проблемы.(Газета.Ru)

| 2020-01-12T09:16:00+00:00 12 января 2020, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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