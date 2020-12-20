Жители приграничных с Азербайджаном районов боятся ночью выйти даже в туалет… — российское СМИ сеет раздор

После 44-дневной войны с Азербайджаном Армения оказалась перед новыми реалиями. Между Азербайджаном и Арменией устанавливаются границы, что вызывает обеспокоенность с армянской стороны. Теперь жители приграничных армянских сел не смогут воспользоваться пастбищами на азербайджанской территории. Под контроль азербайджанской армии перешли стратегические высоты и позиции, что позволяет контролировать подступы и дороги к армянским селам. Проживавшие здесь на протяжении свыше 30 лет жители приграничных армянских сел сейчас испытывают панику и страх перед потенциальной опасностью со стороны Азербайджана.

Армянские СМИ, освещающие данную проблему, замалчивают вопрос о том, почему так напуганы жители приграничных сел, но ответ и так очевиден. Изгнавшие в конце 80-х годов прошлого столетия из Армении проживавших здесь веками азербайджанцев, а в 90-е годы захватив территории самого Азербайджана, сейчас армяне боятся заслуженной мести за содеянные преступления. Сказывается также влияние армянской пропаганды, десятилетиями распространявшей страшилки про азербайджанцев. Теперь азербайджанцы, которых высмеивали армяне, оказались буквально на пороге их дома. Сейчас хищнически пользовавшихся на протяжении десятилетий ресурсами с азербайджанских территорий армянам не до смеха. Они опасаются за свои жизни.

По крайней мере, такая картина, складывается из репортажей армянского филиала российского издания «Sputnik Армения». Так, в репортаже теперь уже с приграничного села Давид-Бек Зангезурской (Сюникской) области Армении отмечается, что жизнь в данном населенном пункте после окончания войны стало сложнее.

По словам местных жителей, азербайджанцы находятся сейчас в нескольких сот метрах от ближайших армянских позиций. Из Гориса в село больше не едут поставщики товаров, а местные жители больше не могут пользоваться пастбищами и пахотными землями, которые вернулись под контроль Азербайджана.

В другом репортаже из села Сотк Гегаркуникской области Армении, расположенном в 9 километрах от позиций ВС Азербайджана, пожилая армянка Гаяне Ераносян отмечает, что местные жители даже боятся ночью выйти в туалет. «Какие у нас могут быть гарантии безопасности, что (азербайджанцы – ред.) не придут и не причинят нам вреда?!», — отмечает она.

По существу, Армения получила то, что заслужила. Азербайджан смог вернуть военным путем захваченные Арменией территории и сейчас армяне пожинают плоды политики своего руководства, предъявившего территориальные претензии и осуществившего военную агрессию против Азербайджана в 90-е годы прошлого столетия. Но вместо того, чтобы отмечать, что Армения капитулировала и подписала трехстороннее заявление, согласно которому Азербайджану возвратились ранее оккупированные армянской армией территории, армянские СМИ продолжают разжигать ненависть к азербайджанцам.

При этом главенствующее место в пропаганде этой ненависти принадлежит армянскому филиалу российского издания «Sputnik» — «Sputnik Армения». Несмотря на то, что руководство России в лице президента Владимира Путина неоднократно в последнее время заявило о том, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, издание «Sputnik Армения» использует специальную рубрику «Карабах», в котором это квазигосударство возводится до статуса признанного государственного образования. И этот абсурд продолжается, несмотря на официальную позицию России. Складывается ощущение того, что «Sputnik Армения» является не российским, а армянским изданием, сеющим вражду между азербайджанцами и армянами.