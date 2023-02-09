Жители Азербайджана всего за два дня с момента трагедии перечислили 255 тыс. долларов на помощь населению зоны бедствия в Турции. Помощь направляют через отделения почтовой службы «Азерпочт».

«По призыву Президента Ильхама Алиева, азербайджанский народ активно участвует в акциях по сбору помощи для братской Турции. Жители республики делают все возможное для поддержки дружественного народа. Только за 6-7 февраля население перечислило в почтовых отделениях «Азерпочт» пострадавшим от землетрясения в Турции через международные системы денежных переводов 255 тыс. долларов», — говорится в сообщении «Азерпочта».

В почтовой организации выразили надежду на скорейшую ликвидацию последствий стихийного бедствия в Турции.

В «Азерпочте» выразили соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым. (Агентство Анадолу)