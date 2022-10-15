Генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко призвал жителей Киева перейти в режим «максимальной экономии» электроэнергии, указывая целью сокращение потребления на 35-40%. Его слова приводит пресс-служба компании ДТЭК в социальных сетях.

«Прошу сегодня перейти в режим максимальной экономии потребления», — заявил Коваленко, уточняя, что «наша цель для всего города Киев — 35-40% сокращения».

В качестве дополнительных мер по сокращению объема потребляемой энергии он призвал бизнес выключить световую рекламу (как внутри помещений, так и снаружи). Также в пресс-службе отметили, что в городе могут проводиться временные отключения электричества. Коваленко пояснил, что свет могут выключать на более чем четыре часа.

«Более четкий срок зависит от состояния энергосистемы и распоряжения Укрэнерго», — добавил он.