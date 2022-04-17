Пользователь Вконтакте под именем Дмитрий Шкребец утверждает, что его сын Егор, проходивший срочную службу на крейсере «Москва», был признан пропавшим без вести после затопления корабля 14 апреля. Ранее президент России Владимир Путин обещал, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в войне с Украиной.

По словам Шкребца, его сын, 20-летний житель Ялты в аннексированном Россией Крыму, был призван на срочную службу в июле 2021 года и служил на «Москве» коком. После потопления «Москвы» командование крейсера сообщило Дмитрию Шкребцу, что его сын числится в списках пропавших без вести, утверждает он. Позднее запись была удалена.

4 апреля украинские чиновники сообщили, что корабль был успешно атакован крылатыми ракетами. В тот же вечер российское министерство обороны заявило, что экипаж корабля, служившего флагманом российского Черноморского флота, был эвакуирован в связи с пожаром и детонацией боезапаса. О жертвах не сообщалось. Утвержадалось, что корабль сохранил плавучесть, но затонул позднее при буксировке.

Сколько человек находилось на корабле — неизвестно. Экипаж крейсера составляет, по разным источникам от 510 до 700 человек. Если кто-то из них оказался в воде и не был спасён сразу, он, вероятнее всего, не мог выжить. Температура воды в Чёрном море на момент катастрофы позволяла человеку выжить не больше чем в течение 2-3 часов. (svoboda.org)