Госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, передает РИА Новости.

Источник РБК, в свою очередь, заявил, что состояние политика критическое.

«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — рассказал собеседник издания.

Ранее источник РИА Новости сообщил о госпитализации 75-летнего политика в Центральную клиническую больницу управделами президента. При этом в самом учреждении отказались от комментариев.

Позднее СМИ сообщили, что у Жириновского омикрон-штамм COVID-19.