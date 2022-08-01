Жена президента Ирландии Майкла Хиггинса подверглась критике у себя на родине и за ее пределами после того, как опубликовала письмо о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как пишет в воскресенье вечером на своем сайте газета The Irish Times, на президента оказывается все более сильное давление с тем, чтобы он разъяснил свою позицию по украинскому конфликту, дистанцировавшись от заявлений супруги.

The Irish Times отмечает, что глава государства, почти не обладающий реальной властью в парламентской республике, пока отказывается давать комментарии изданию и не поднимал тему вызвавшего скандал письма в ходе воскресного публичного выступления. Издание приводит слова депутата от правящей в составе коалиции партии «Фианна фойл» Вилли О’Ди, заявившего, что президент должен немедленно внести ясность в возникший вопрос, так как его «молчание подразумевает, что он придерживается того же мнения». С похожими призывами выступили члены верхней палаты ирландского парламента, представляющие «Фианна фойл» и «Фине гэл», которая также входит в правящую коалицию. Газета указывает, что с критикой в адрес президентской четы уже выступил один из депутатов Верховной рады Украины.