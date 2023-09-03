Супермодель и жена экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни посетила премьеру фильма «Татами», показ которого прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Фотографии с премьеры опубликовал Daily Mail.

55-летняя Карла Бруни появилась на красной дорожке в струящемся черном платье с вырезом в области груди и высоким разрезом от бедра. Супермодель дополнила вечерний образ черными босоножками на шпильке, солнцезащитными очками и массивным бриллиантовым браслетом на запястье.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает оставаться востребованной моделью. В сентябре прошлого года она вышла на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл во время показа Tod’s на Неделе моды в Милане, а затем снялась топлес для декабрьского номера журнала Elle.

В рамках юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля состоятся премьеры таких фильмов, как «Присцилла» Софии Копполы и «Маэстро» Брэдли Купера. Также в Италии покажут новые работы Йоргоса Лантимоса, Майкла Манна и Авы ДюВерней.

Киносмотр в этом году проходит на фоне продолжающихся забастовок профсоюза голливудских актеров SAG-AFTRA и Гильдии сценаристов США (WGA). Лидо находится в тысячах миль от Голливуда, но ощутит влияние протестов: часть номинантов просто не смогут принять в нем участие и не придут на красную дорожку.