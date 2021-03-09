Железные леди азербайджанского неба: Израиль вспоминает знаменитых летчиц из трех стран

Азербайджанский культурный центр «АзИз» в Израиле организовал онлайн встречу-посвящение первым летчицам Азербайджана, Израиля и Турции.

Дискуссия, посвященная первым героиням неба, выдалась не только увлекательной, но и познавательной. О многих фактах до сих пор было малоизвестно широкой аудитории.

Как сообщает #, об азербайджанских покорительницах неба рассказала сотрудница музея Азербайджанской Национальной Академии Авиации Рубаба Абиева, представив документальные видеоматериалы о героинях Азербайджана: Лейле Мамедбековой, Соне Нуриевой и Зулейхе Сеидмамедовой.

В шестерку первых женщин-летчиц мира вошла азербайджанка Лейла Мамедбекова, которая была первой парашютисткой и летчицей на Кавказе,в Южной Европе и передней Азии. Мамедбекова также была первой женщиной-каскадером, выполнявшей трюки в небе. В свое время в американском издании Huffington Post было написано:

«Своей жизнью Лейла Мамедбекова сломала стереотип о мусульманских женщинах, типичный для Азербайджана — страны, в которой женщины получили право голосовать раньше, чем в США».

Примечательно, что именно Лейла Мамедбекова была инициатором создания в центре Баку парашютной вышки, с помощью которой в Азербайджане было воспитано много спортсменов-парашютистов. О Лейле Мамедбековой написаны стихи такими известными поэтами, как Самед Вургун и Микаил Мушфиг, художники писали ее портреты, о ней снято два художественных фильма, в одном из которых она лично выступала в роли каскадера. Лейла Мамедбекова родила и вырастила шестерых детей, старший из которых воевал во Второй мировой войне, а младший — в первой Карабахской войне. Другие ее дети также стали успешными гражданами и патриотами своей страны. Своими воспоминаниями о первой летчице Азербайджана поделилась ее дочь Эльмира Мамедбекова и сын Ханлар Мамедбеков, которые живут в Баку.

Воспоминаниями о своей героической родственнице Зулейхе Сеидмамедовой поделилась проживающая в Израиле Рена Мир-Касимова-Фель.

Первая азербайджанка — боевой летчик-истребитель времен ВОВ, заместитель командира 586-го женского истребительного авиаполка, участница Сталинградской битвы, Курской битвы, Корсунь-Шевченковской операции Зулейха Сеидмамедова совершила более 500 боевых вылетов и 40 воздушных боев.

Джамиля Агаева рассказала о своей родственнице — летчице Соне Нуриевой, отметив, что на родине ее именем названа улица.

Из современных летчиц — азербайджанок участники встречи выделили «железную леди азербайджанского неба», пилота Ирину Багирову, налетавшую к своим 62 годам 12000 часов на крупногабаритных самолетах и современных вертолетах.

Профессор Турецкой Академии Авиации Рухи Кайкайоглу рассказал о летчицах Турции, где женщины задействованы во всех областях авиации. В 2006 было 6 женщин пилотов, сейчас их количество выросло до 211! Они летают даже в Нью Йорк и Токио.

Было отмечено, что Турция занимает первое место по количеству современных женщин пилотов. Каждый год турецкие авиалинии проводят симпозиумы для женщин в авиации. Все началось с Ататюрка, создавшего авиацию в 1935 году, и его приемной дочери — пилота Сабихи Гекчен, в честь которой назван аэропорт в Стамбуле.

Сабиха управляла бомбардировщиками и истребителями, она пилотировала 22 вида различных самолетов, провела в воздухе более 8000 часов, в том числе 32 часа на боевых вылетах.

Писатель и журналист Александр Шульман рассказал о летчицах Израиля. Первая израильская летчица Зохара Левитов училась в США, но с началом Войны за независимость вернулась в Израиль. Погибла в августе 1948.

Яэль Ром-Финкельштейн была первой летчицей ВВС Израиля. В 18 лет, после окончания гимназии в 1950 году ей удалось стать одной из 3-х лучших выпускников курса.

Но подлинный переворот произошел уже в девяностые годы, и был связан с именем молодой израильтянки Эллис Миллер, открыто заявившей о своем праве стать летчиком-истребителем израильских ВВС.

Вскоре кадетами Военно-воздушной академии стали сразу три девушки: Сара, Моран и Наама. С тех пор 38 израильтянок получили звания пилотов.

Израильский историк и публицист Яков Басин рассказал о Герое Советского Союза еврейке Полине Гельман (1920-2005). Во время войны Полина летала от Моздока до Берлина в основном ночью. Совершила 860 боевых вылетов, сбросила 113 тонн бомб. Немцы называли ее «Ночной ведьмой». После войны гвардии майор Полина Гельман окончила Военный институт иностранных языков, защитила диссертацию, активно участвовала в общественной работе.

Сабина Эстрова рассказала о женщинах смежной и очень сложной профессии — о диспетчерах, регулировщицах небесных трасс в Азербайджане. Одной из первых была девушка из авиационной семьи Лидия Агаевна Гаджикадырова, получившая многочисленные благодарности за успехи в своём нелёгком труде.

В заключение руководитель Азербайджанского культурного центра «АзИз» и модератор встречи Егяна Сальман выразили благодарность Азербайджанской Национальной Академии Авиации и лично доценту Фуаду Дадашеву, а также всем участникам встречи за память и интересные сообщения о героинях неба.