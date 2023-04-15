Французские железнодорожники намерены провести 20 апреля забастовку в знак несогласия с пенсионной реформой. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу профсоюзом железнодорожников в составе ведущего профцентра страны «Всеобщая конфедерация труда», передает ТАСС.

«Власти, похоже, не слышат призыва улиц и гнева профсоюзов, — говорится в сообщении. — Поэтому профсоюзы в рамках подготовки к акциям 1 мая планируют провести протесты 20 апреля. Они пройдут на всех участках железных дорог [Франции]».

В профцентре подчеркнули, что на вступление в силу закона о пенсионной реформе «есть только один ответ — забастовка».

Конституционный совет (КС) в пятницу в целом поддержал пенсионную реформу, исключив только несколько положений. Совет мудрецов, как иногда называют этот высший орган конституционного надзора, в частности, одобрил ключевое положение, предложенное правительством, — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После решения КС президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон.