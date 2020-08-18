Железная леди из Азербайджана готовится к бою без правил: «У меня всегда были достойные соперницы»

Первая, и пока все еще единственная в Азербайджане, девушка — профессиональный боец ММА (смешанные боевые искусства) Суад Салимова готовится к своему второму сражению в «клетке» — именно так чаще всего называют восьмиугольный ринг, или октагон, для боев без правил. Бой запланирован на 19 сентября в Крефельде (Германия).

В интервью «Зеркало» С.Салимова, известная также в спортивном мире как «железная леди из Азербайджана», рассказала, как она готовится к этому важному дню:

— Где и как готовитесь к поединку?

— Нахожусь в Нидерландах, именно здесь, в усиленном режиме проходит моя подготовка к предстоящему в сентябре бою. Тренируюсь два раза в день. Сочетаю физические нагрузки с отдыхом и правильным питанием. В ближайшие дни стартует еще более усиленный тренинг – кемп с моим тренером по ММА из Южной Африки. Настрой – боевой, ощущаю большую поддержку соотечественников, что также очень немаловажно. Я часто говорю о том, что моя цель — показать себя не просто на словах, а на деле.

— Что вы можете сказать о своей сопернице, немке Катарине Далисда?

— Прежде всего, хочу сказать, что у меня всегда были достойные соперницы. Прежде, чем прийти в ММА, я провела 16 любительских и 6 профессиональных боев по кикбоксингу. С Катариной я встречаюсь впервые, поэтому сложно что-либо сказать на данном этапе. Замечу лишь, что выглядит она по — боевому, и, похоже, настроена очень серьезно.

— Смогли ли вернуться в форму после паузы вследствие карантина?

— Пандемия и карантин, бесспорно, коснулись каждого человека, затронув все сферы нашей жизни. Непросто было и моим коллегам — спортсменам. Правда, я не оставалась без спорта ни дня, но отсутствие возможности проводить полноценные тренировки, конечно же, сказалось на форме. Постепенно возвращаюсь в свою прежнюю спортивную форму. Результатом довольна.

— А как в целом этот период отразился на вас?

— Придерживаюсь мнения, что у каждой проблемы есть две стороны. Зато сейчас мы стали больше ценить то, что имеем. В моем случае, как бы банально это не прозвучало, это — обычные тренировки в зале. Ведь во время карантина приходилось тренироваться либо дома, либо в саду.

— Какую роль играет для вас поддержка близких людей в день боя? Кого бы вы хотели видеть среди зрителей?

— Увы, сейчас не то положение, чтобы вообще рассчитывать за зрителей в зале. Предстоящий бой пройдет в режиме онлайн. Но, разумеется, всегда очень приятно ощущать поддержку близких и родных, знать, что они рядом, в зале, смотрят, болеют. Когда ты слышишь, как они выкрикивают твое имя, это придает дополнительный заряд и энергию. Это очень стимулирует и дает всплеск адреналина.