Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является «энергетической войной» против Украины

Строительство газопровода «Северный поток — 2» является «энергетической войной» против Украины. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованном в пятницу, 16 апреля. В ней, «как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства», подчеркнул глава государства.

Зеленский одобрил санкционную политику США в отношении проекта. В тоже время европейские страны придерживаются разных позиций касательно газопровода, и Россия пользуется этим, добавил украинский президент.

Работы по укладке труб «Северного потока — 2» после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было временно приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. (DW)