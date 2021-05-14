Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности влиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну. Об этом он написал в пятницу в авторской колонке для украинского издания Focus.

«К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — заявил президент. (ТАСС)