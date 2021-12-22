Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, по которому официальные комментарии по внешней политике теперь могут давать только сам украинский президент, премьер-министр и глава МИД Украины, сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что указ издан «в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства».

В указе говорится, что госорганы должны через письменные запросы согласовывать с МИД: подготовку визитов в Украину зарубежных руководителей госорганов и делегаций; официальные заявления и комментарии о политике Украины в сфере внешних отношений и об инициативах международного характера; инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях и объединениях; подготовку международных документов; предложения по кандидатурам в органах международных организаций; проведение международных консультаций, переговоров и встреч, связанных с реализацией внешней политики; участие в международных консультациях, переговорах и конференциях.

Госорганы должны информировать МИД и президента о своих служебных контактах по вопросам внешней политики, а в течение 10 дней после завершения международного мероприятия нужно проинформировать о его итогах. Если получена «особо важная информация» – безотлагательно. (Ren.tv)