Зеленский запретил банкам начислять штрафы и пени по кредитам в период пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законопроектом, запрещающий банковским учреждениям взимать неустойку за просрочку платежей во время карантинных ограничений, вызванных глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на информацию пресс-службы Офиса президента.

Подписанный Владимиром Зеленским законопроект выступает в защиту заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в тридцатидневный срок после его завершения. Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. Депутаты Верховной Рады Украины утвердили данный законопроект шестнадцатого июня.