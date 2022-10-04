Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Указ «О действиях Украины в ответ на попытку РФ аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности» от 30 сентября опубликован на сайте Офиса президента во вторник.

«Указ вступает в силу дня опубликования», — говорится в тексте документа.

В решении СНБО констатируется невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также решением ведомства одобрен текст обращения президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора.

Кабинету министров Украины поручено подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развития оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.

«В условиях эскалации со стороны РФ Кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в тексте решения.

Верховной Раде рекомендовано «с целью повышения устойчивости государства» ускорить принятие соответствующих законопроектов о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны РФ.