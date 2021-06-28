Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вносит в Верховную раду проект закона о большом государственном гербе страны.

«Я считаю, что в год 30-летия независимости Украины и 25-летия нашей конституции нам нужно в этом вопросе наконец-то поставить точку. Вношу на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой», — сказал он, в понедельник, выступая в парламенте на торжественном заседании по случаю 25-й годовщины со дня принятия конституции страны.

Зеленский добавил, что докладчиком по этому законопроекту будет экс-президент страны Леонид Кравчук.