Из статуса законопроекта следует, что украинский лидер указал его как безотлагательный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе. Он также подчеркнул, что истерика, которую нагнетают в англосаксонских и украинских СМИ, а также президент Украины Владимир Зеленский, беспочвенна.

Киев, в свою очередь, считает, что Россия стремится провалить минские договоренности, для того, чтобы обеспечить себе свободу действий, а также делает все, чтобы эти соглашения не приносили пользы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет закончить войну в Донбассе, подчеркивая, что не борется «за власть», а борется за Украину, за «важные вещи».