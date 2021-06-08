Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос о необходимости «реального пошагового плана» для Киева с целью присоединения страны к НАТО. Об этом заявил во вторник глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — сказал он.

По словам Ермака, Зеленский отметил важность того, чтобы этот план был привязан к четким календарным датам. Кроме того, отметил в связи с этим президент, «время заявлений и деклараций о намерении должно остаться в прошлом».

Ермак отметил, что, по мнению Киева, движение страны в НАТО является возможностью достичь предпосылок для установления в Донбассе «стабильного и продолжительного мира». Глава офиса уточнил, что переговорщики очень детально обсудили ситуацию на востоке страны. (ТАСС)