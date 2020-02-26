Зеленский установил День сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, сообщает официальный сайт главы украинского государства.

Во время открытия форума Age of Crimea 2020 Глава государства напомнил, что в этот день, шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

«Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», – сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что возвращение Крыма в Украину – это не только его цель как Главы государства и позиция гражданина.

«Это не только наша общая мечта. Это – залог безопасности на планете. Это восстановление веры. Веры в международное право и справедливость», – отметил он.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение Крыма.

«И мы знаем, что этот день обязательно наступит», – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что принадлежность Крыма Украине является аксиомой, не требующей доказательств.

«Здесь украинцы полностью едины. Следовательно, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи», – убежден Президент.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что наступит день, когда украинские спортсмены и артисты снова выступят в Крыму, а Меджлис крымскотатарского народа вернется в законное здание в Симферополе.

«Все это обязательно будет. И в этом заинтересован весь мир. Потому что полноценное окончание войны произойдет на Донбассе. А в Крыму наступит полноценный мир», – отметил Владимир Зеленский.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поблагодарил Президента за инициативу о подписании указа.

«Господин Президент, я искренне благодарен за ваше намерение подписать указ, предложенный вам почти 150 народными депутатами практически из всех фракций», – сказал Мустафа Джемилев.