Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране, и в результате Киев склоняют к невыгодным для него договоренностям с Россией, передает ТАСС.

«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — приводит его слова на встрече с журналистами в понедельник украинское издание «Страна».