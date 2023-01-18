Президент Польши Анджей Дуда во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский требует от НАТО предоставления Украине гарантий безопасности «немедленно». Об этом сообщает Польское телевидение.

Дуда рассказал, что Зеленского заверили в поддержке будущего членства Украины в НАТО. Президент Украины, в свою очередь, указал на необходимость получения соответствующих гарантий в ходе предстоящего вильнюсского саммита альянса.

«Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно», — привел Дуда слова украинского президента.(gazeta.ru)