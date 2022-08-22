Сейчас в СМИ появляется все больше информации о том, что россияне хотят устроить в оккупированном Мариуполе судилище над попавшими в плен украинскими воинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что, какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной.

«Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что «РФ сама себя отрежет от переговоров». Он подчеркнул, что «не будет больше разговоров, наше государство все сказало».