Президент Украины Владимир Зеленский стал фаворитом президентской гонки 2024 года в США. Об этом в статье для издания The New Yorker пишет американский комик Энди Боровиц.

Институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты провел опрос, который показал, что украинский президент является лидером в гонке за Белый дом как среди республиканцев, так и среди демократов.

Предпочтение Зеленскому отдали 51%, действующему президенту Джо Байдену — 23%, Дональду Трампу — 17%, а сенатору Джошу Хоули — лишь 0,5%.

Следивший за ходом опроса Дэвис Логсдо рассказал, что показатели Зеленского в качестве кандидата на пост президента США являются самыми высокими показателями, которые когда-либо демонстрировали украинские политики. При этом факт того, что президент Украины родился не в США и что он недостаточно бегло говорит по-английски, не рассматриваются как существенное препятствие.

16 марта Зеленский выступил в видеорежиме перед обеими палатами Конгресса США. Ему аплодировали стоя. (Газета.Ру)