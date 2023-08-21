Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Грецию.

Об этом президент Зеленский сообщил в своем Telegram-аккаунте.

В своем видеообращении Зеленский сообщил, что уже прибыл в Грецию и в рамках этого визита проведет встречи с президентом и премьер-министром Греции.

Глава украинского государства отметил, что также примет участие в украинско-балканском саммите, встретится с балканскими лидерами, обсудит вопросы координации европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также проведет отдельные переговоры по двусторонним вопросам.

Владимир Зеленский также добавил, что встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся с визитом в Греции.