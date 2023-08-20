Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Данию.

Об этом написал в «Telegram» президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что проведет встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, членами королевской семьи, лидерами партий, депутатами парламента и представителями бизнеса этой страны. Президент Украины сообщил, что в повестку переговоров входит сотрудничество между Украиной и Данией и поставка Украине истребителей F-16.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский совершил визит в Нидерланды и сообщил о достижении договоренности о поставках Украине 42 самолетов F-16.