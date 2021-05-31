Киев считает опасным создание «настоящего Союзного государства» России и Беларуси, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы следим за тем, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Возможно, они будут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — рассказал Зеленский.

По его словам, в случае создания «настоящего Союзного государства», Россия получит контроль над белорусскими вооруженными силами, что представляет опасность для Киева.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение Беларуси и России является угрозой для Украины. Министр осудил действия белорусского лидера Александра Лукашенко, который, по мнению Киева, приближает свою страну к России. (gazeta.ru)