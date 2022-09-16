Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам украинского лидера, в ходе беседы он поговорил с канадским политиком о текущей ситуации на украинской территории и помощи Киеву.

«Разговаривал с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на фронте, важность усиления безопасности Украины, план послевоенного восстановления, помощь партнеров, ситуацию на ЗАЭС», — написал Зеленский в Twitter.

Как отметил президент Украины, в рамках переговоров он выступил за то, чтобы «остановить Россию» в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Зеленский также подчеркнул, что выразил отдельную благодарность Трюдо за «неоценимую помощь» в энергетической сфере. При этом о какой именно поддержке со стороны Канады идет речь, украинский лидер не уточнил.