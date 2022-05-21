Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершение войны с Россией будет «дипломатическим».

Об этом он сказал в интервью телекомпании ICTV, показанном в субботу в формате телемарафона, сообщает агентство «Интерфакс- Украина»».

«Раньше я думал, что завершить можно исключительно диалогом… Я считал, что это будет диалог, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной», — сказал он.

Сейчас, сказал он, «я понимаю, что завершение будет дипломатическим».

«Сейчас это, как автомобиль, – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война так сложна и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии«, — заметил Зеленский.

«Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, чем за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать», – сказал он.

Зеленский также не стал прогнозировать, когда война завершится. Но он считает, что для этого необходим прямой разговор Украины и России, в частности – его переговоры с президентом России.

Зеленский подтвердил, что сочтет победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

«Мы должны смотреть на цену этой войны. Все равно все вернется. Мы сломали позвоночник одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет», — сказал президент.

«А вторую часть я хотел бы поговорить за столом переговоров. И чтобы результат этого разговора была справедливость для нас», — добавил он.

Ранее на Банковой сообщили, что президент РФ Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины для прекращения войны еще не наступило (eurointegration.com.ua/rus).