Во время своего обращения президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию ввести торговое эмбарго в отношении РФ, сообщает Страна.ua.

«Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России. И я призываю вас продолжать это делать. Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Необходимо эмбарго для торговли с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию», — сказал он.

Зеленский добавил, что такие меры помогут России «найти мир» и «остановить цунами своего жестокого вторжения» в Украину.