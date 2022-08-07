Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской ядерной промышленности. Об этом он написал в своем Twitter.

«Российский ядерный террор требует более сильного ответа со стороны международного сообщества — санкций против российской ядерной промышленности и ядерного топлива», — написал он.

Ранее сообщалось, что в пятницу трижды был обстрелян район крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар (Запорожская область).

В результате был поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.