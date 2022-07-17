Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными терактами в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и других городах Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонительную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление надо усиливать, а не ослаблять», — заявил Зеленский.