Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает ввести секторальные санкции в отношении Ирана сроком на 50 лет.

Как сообщают украинские СМИ, документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:

запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;

ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;

предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;

приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.

Данные предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны.

Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.