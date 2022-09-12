45-му президенту США Дональду Трампу стоило бы взглянуть на войну России против Украины «без розовых очков».

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Фариду Закарии для СNN.

«Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал такую высокую должность, где нельзя не понимать, кто есть, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет», – заявил президент Украины.

Зеленский раскритиковал Трампа, который летом этого года называл Путина гением и призывал Украину отказаться от НАТО и Крыма.

«Мне кажется, что он должен на все это посмотреть под углом зрения угрозы не только Украины. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России», – добавил Зеленский.

Ранее ФБР во время обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго изъяли документ, который описывает военную оборону иностранного правительства, в том числе и ядерный потенциал.