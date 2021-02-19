Зеленский поручил пересмотреть сценарии по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил соответствующим органам просмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом в пятницу на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», — сказал Данилов.

Он добавил, что на заседании заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка касательно ситуации в Донбассе. По его словам, на заседании «был принят ряд решений», но их нельзя разглашать. (ТАСС)