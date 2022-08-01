Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II. Об этом он заявил в ответе на петицию, опубликованную на сайте президента, пишет ТАСС.

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — написал Зеленский.

По закону президент Украины обязан отвечать на петицию, набравшую 25 000 голосов. 13 июля петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов.