Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Норвегии предоставить Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». И пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского лидера к парламенту Норвегии.

«Свобода должна быть вооружена не хуже тирании… Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы», — отметил Зеленский.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на украинском Донбассе. Вслед за этим российская армия нанесла удары по Украине.

Ракетно-бомбовым ударам подверглись украинские города, в том числе Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что на всей территории страны вводится военное положение. Украинский лидер объявил также о разрыве дипотношений с Россией.

Действия Кремля осудили в ООН и в большинстве столиц мира. Против России введены жесткие санкции.