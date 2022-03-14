Их телефонный разговор состоялся в прошлую пятницу, когда США анонсировали новый раунд антироссийских рестрикций из-за военной операции на Украине, и продолжался 49 минут.

CNN ссылается на «множество источников», которые говорят, что Зеленский просил новых мер для изоляции России от международной торговли и расширения персональных санкций против российских элит.

«Зеленский также упомянул закрытие доступа России в международные воды», — сказано в сообщении.